Диетолог Афинская: незащищённая кожа лица может быть повреждена за 15 минут на солнце

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Никому из нас не избежать процессов старения, но его хочется максимально замедлить. Однако есть распространённые ошибки, которые данный процесс ускоряют.

Наличие больших объёмов лишнего веса не только увеличивает вероятность развития целого ряда тяжёлых болезней, но и ускоряет старение. А преждевременное старение, по мнению врача-диетолога Лизы Афинской, сокращает продолжительность жизни. Поэтому она настоятельно рекомендует не игнорировать лишний вес. Другой важной ошибкой является невнимательность к состоянию кожи и особенно недостаточная защита от солнца.

"Не использовать солнцезащитный крем — ошибка, которую продолжают совершать многие, — отмечает эксперт в своём Telegram-канале. — Солнце производит лучи UVA, они проникают в кожу глубже всего и способствуют преждевременному старению, например, появлению пигментных пятен, морщин и дряблости. Незащищённая кожа лица может быть повреждена всего за 15 минут пребывания на солнце".

Третье ошибкой доктор Афинская назвала частое употребление фастфуда, газировки, колбасы и тому подобных ультрапереработанных продуктов. Они тоже увеличивают риск опасных болезней, провоцируют лишний вес и могут ускорить процессы старения.

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