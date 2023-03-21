Вплоть до развития почечной недостаточности — Мясников о риске приёма мочегонных

1:37 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Принимать мочегонные препараты нужно только под строгим контролем врача, ведь они представляют угрозу для почек. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Мочегонные препараты относятся к числу наиболее продаваемых и популярных лекарств. Увы, многие люди назначают их приём себе самостоятельно. К примеру, для того чтобы похудеть или снизить артериальное давление. Однако делать этого не стоит, как рассказал в программе "О самом главном" доктор Александр Мясников.

"Это лекарство, которое и спасает, и убивает, — объяснил врач. — Мочегонные приводят к почечной недостаточности. Например, человек по какой-то причине обезвожен, почки сжимаются и перестают выделять воду, чтобы сохранить её. А это расценивается как "нет мочи, надо пить мочегонные". Дают такие препараты, но ответа нет. А если воды нет, почка откажет. Здесь, наоборот, надо дать воду, поставить капельницу".

Он добавил, что испортить здоровье почек не так сложно. К примеру, после приёма мочегонного резко снижается артериальное давление, а это может привести к так называемой шоковой почке или нарушению функции этого органа. Что же касается избавления от локальных отёков вроде мешков под глазами или утолщения пальцев, то мочегонные препараты для этого и вовсе применять нельзя. Там задействуются другие механизмы. Любые лекарства следует принимать только по назначению медиков.

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