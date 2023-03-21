Регулярный стул — показатель стабильной работы ЖКТ и залог хорошего самочувствия. Однако многие люди систематически страдают запорами. Какие меры можно предпринять при запоре — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.
Недостаточное потребление воды может вызвать запор, поэтому важно пить достаточное количество воды.
Клетчатка содержится в овощах, фруктах, злаках и других растительных продуктах, и она помогает стимулировать перистальтику кишечника, улучшает усвоение воды и смягчает стул.
Физическая активность стимулирует работу кишечника и помогает справиться с запором. Регулярные упражнения, такие как ходьба, бег или йога, могут помочь улучшить перистальтику кишечника.
Некоторые продукты могут вызывать запор, такие как сыр, белый рис, макароны, бананы, шоколад, жареные и жирные продукты. При запоре рекомендуется уменьшить потребление этих продуктов.
Лекарства, такие как мягкие слабительные или средства на основе растительных компонентов, могут помочь при запоре, но их следует принимать только по рекомендации врача.
Если запор продолжается более нескольких дней, сопровождается болями в животе или кровотечением из прямой кишки, следует немедленно обратиться к врачу для консультации и диагностики.
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