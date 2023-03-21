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Нутрициолог: "Сыр, рис, макароны могут вызывать запор"

1:42
Здоровье

Регулярный стул — показатель стабильной работы ЖКТ и залог хорошего самочувствия. Однако многие люди систематически страдают запорами. Какие меры можно предпринять при запоре — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Нутрициолог: "Сыр, рис, макароны могут вызывать запор"
  • Увеличить потребление воды.

Недостаточное потребление воды может вызвать запор, поэтому важно пить достаточное количество воды.

  • Включить в рацион больше клетчатки.

Клетчатка содержится в овощах, фруктах, злаках и других растительных продуктах, и она помогает стимулировать перистальтику кишечника, улучшает усвоение воды и смягчает стул.

  • Не забывать про физическую активность.

Физическая активность стимулирует работу кишечника и помогает справиться с запором. Регулярные упражнения, такие как ходьба, бег или йога, могут помочь улучшить перистальтику кишечника.

  • Избегать продуктов, которые могут вызвать запор.

Некоторые продукты могут вызывать запор, такие как сыр, белый рис, макароны, бананы, шоколад, жареные и жирные продукты. При запоре рекомендуется уменьшить потребление этих продуктов.

  • Принимать лёгкие слабительные.

Лекарства, такие как мягкие слабительные или средства на основе растительных компонентов, могут помочь при запоре, но их следует принимать только по рекомендации врача.

Если запор продолжается более нескольких дней, сопровождается болями в животе или кровотечением из прямой кишки, следует немедленно обратиться к врачу для консультации и диагностики.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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