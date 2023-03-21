Уже давно ведутся споры о том, как можно укрепить ребёнку иммунитет. При этом ни у кого нет универсального рецепта. Однако всё же есть простые способы, которые помогут поднять иммунитет у вашего чада. Какие именно — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.
Убедитесь, что ребёнок получает достаточное количество питательных веществ, включая фрукты, овощи, белковые продукты и здоровые жиры.
Физическая активность помогает укрепить иммунную систему. Выберите активности, которые подходят возрасту и интересам ребенка, например, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе или танцы.
Недостаток сна может ослабить иммунную систему, поэтому убедитесь, что ребёнок нормально спит. Рекомендуемая продолжительность сна зависит от возраста ребенка.
Соблюдайте правила гигиены, например, учите ребёнка мыть руки перед едой и после использования туалета, а также избегать контакта с больными людьми.
Регулярно следуйте графику прививок, чтобы защитить ребёнка от инфекционных заболеваний.
Стресс может ослабить иммунную систему. Помогите ребёнку справляться со стрессом, например, участвуя вместе в релаксационных упражнениях, играх или хобби.
Регулярно проветривайте помещения, чтобы предотвратить скопление вредных микроорганизмов в закрытых пространствах. Однако если у ребенка есть медицинские проблемы или он имеет повышенную восприимчивость к инфекционным заболеваниям, рекомендуется обратиться к врачу для получения индивидуальных рекомендаций.
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