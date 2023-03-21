Эксперт: "Недостаток сна может ослабить иммунную систему ребёнка"

1:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Уже давно ведутся споры о том, как можно укрепить ребёнку иммунитет. При этом ни у кого нет универсального рецепта. Однако всё же есть простые способы, которые помогут поднять иммунитет у вашего чада. Какие именно — рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Ольга Деккер.

Правильное питание

Убедитесь, что ребёнок получает достаточное количество питательных веществ, включая фрукты, овощи, белковые продукты и здоровые жиры.

Регулярная физическая активность

Физическая активность помогает укрепить иммунную систему. Выберите активности, которые подходят возрасту и интересам ребенка, например, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе или танцы.

Хороший сон

Недостаток сна может ослабить иммунную систему, поэтому убедитесь, что ребёнок нормально спит. Рекомендуемая продолжительность сна зависит от возраста ребенка.

Гигиена

Соблюдайте правила гигиены, например, учите ребёнка мыть руки перед едой и после использования туалета, а также избегать контакта с больными людьми.

Прививки

Регулярно следуйте графику прививок, чтобы защитить ребёнка от инфекционных заболеваний.

Сокращение стресса

Стресс может ослабить иммунную систему. Помогите ребёнку справляться со стрессом, например, участвуя вместе в релаксационных упражнениях, играх или хобби.

Проветривание помещений

Регулярно проветривайте помещения, чтобы предотвратить скопление вредных микроорганизмов в закрытых пространствах. Однако если у ребенка есть медицинские проблемы или он имеет повышенную восприимчивость к инфекционным заболеваниям, рекомендуется обратиться к врачу для получения индивидуальных рекомендаций.

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