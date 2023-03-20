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Врач: "При отите нельзя чистить уши ватными палочками"

Здоровье

Терпеть боль в ухе достаточно сложно, ведь эти ощущения считаются одними из самых неприятных. Появиться отит может по разным причинам, он не является сезонным заболеванием, чаще всего воспаление происходит после переохлаждения: прогулки в ветреную погоду, купания в холодной воде. Признаком отита является сильная боль в ухе, которая беспокоит пациента преимущественно в ночное время. Для снятия болевых ощущений можно принять обезболивающее противовоспалительное средство и на несколько часов приложить к уху сухую тёплую фланель, советует читателям Pravda.Ru руководитель центра лечения заболеваний ЛОР-органов и патологии головы и шеи, врач-оториноларинголог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лашкина.

Врач: "При отите нельзя чистить уши ватными палочками"

"При выборе препарата следует учитывать противопоказания, описанные в инструкции, а также не забывать о возможной аллергической реакции. При отите ни в коем случае нельзя чистить уши ватными палочками, допускать попадание воды в слуховой канал и использовать спиртовые настойки. Не рекомендуется и самостоятельное использование капель — боль в ухе может быть вызвана бактериальной или грибковой инфекцией, а каждая из них требует разных подходов к лечению. Прикладывать к больному уху грелку категорически запрещено — это может лишь усилить воспаление и нанести вред, особенно если отит окажется гнойным", — заявила врач.

Чаще всего для лечения отита рекомендуются противовоспалительные средства, но если заболевание протекает с осложнениями, то пациенту назначаются антибактериальные препараты. Оториноларинголог обязательно выпишет и капли — они могут быть антибактериальными, противогрибковыми или комплексными. Помимо лечения ушной боли, пациенту нужно обратить внимание на носовое дыхание и боль в горле, ведь эти три органа тесно взаимосвязаны между собой. В таком случае лечение будет комплексным, ведь даже небольшая заложенность в носу будет вызывать болезненные ощущения в ушах.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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