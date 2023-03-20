Привычка долго спать днём увеличивает опасность старческого слабоумия

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Долгий дневной сон грозит тяжёлыми последствиями. Учёные установили, что он связан с деменцией.

Многие люди любят спать днём хотя бы полчаса. Послеобеденный сон даёт мозгу перезарядку и обеспечивает тело дополнительным притоком энергии, который необходим для работы и учёбы. Однако исследователи из Калифорнийского университета установили, что продолжительный дневной сон может спровоцировать старческое слабоумие.

Наблюдения за 1 401 пожилым добровольцем показали, что дневная дрёма коррелировала с когнитивными нарушениями, и по мере возраста продолжительность дневного сна увеличивалась на 11 минут в год. А вместе с этим вырастала и опасность болезни Альцгеймера, как пишут ИноСМИ.

Через шесть лет после начала наблюдений у 24% здоровых добровольцев развилась деменция. Учёные исключили другие возможне причины заболевания и установили, что ключевым фактором риска старческого слабоумие у здоровых людей был продолжительный и частый дневной сон. Если люди спали хотя бы раз в день в течение часа, то риск деменции увеличился на 40%, по сравнению с теми, то спал менее долго.

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