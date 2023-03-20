Глазам требуется от пяти до шести часов сна для — иначе проблемы для зрения

1:19 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нашим глазами необходимо находиться в состоянии сна не менее пяти-шести часов. Если этот отдых не соблюдается, зрение начнёт ухудшаться.

Хронический недосып и бессонница представляют опасность не только для иммунитета, уровня энергии и сердечно-сосудистой системы, но и для зрения. Врач-офтальмолог Анастасия Киселе рассказала, что глазам необходимо до шести часов сна каждую ночь, чтобы восстанавливаться. А если высыпаться не получается, зрение начнётся страдать.

"Распространённым побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подёргивание век, — цитирует эксперта портал Life. — Когда слеза недостаточно смазывает ваши глаза, может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению".

К счастью, при нормализации сна проблема подёргивания век исчезает, а вот покраснение глаз из-за хронической бессонницы может быть стойким. Офтальмолог рекомендует бороться с последствиями бессонной ночи с помощью контрастного душа, холодного компресса для глаз на пять минут, а также увлажняющих капель без консервантов.

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