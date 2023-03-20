Красноярский омбудсмен: "украинский синдром" будет более массовым, чем "афганский"

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Военнослужащие, участвующие в российской спецоперации, будут сталкиваться с "украинским синдромом". Об этом сообщает prmira.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова.

По словам омбудсмена, у россиян, вернувшихся с линии боевого соприкосновения, может серьёзно ухудшиться состояние здоровья из-за посттравматического стрессового расстройства и полученных ранений. Он считает, что "украинский синдром" вскоре приобретёт более массовый характер, чем "афганский".

Денисов призвал военнослужащих следить за своим здоровьем. Как пояснил уполномоченный по правам человека, их родственники должны обращать внимание на малейшие отклонения.

Если своевременно не начать лечение, военный может пристраститься к спиртным напиткам, попытаться как-то навредить себе или другим, указал омбудсмен.

Он добавил, что для всех российских солдат, вернувшихся домой из зоны проведения СВО, доступна бесплатная диспансеризация. В случае обнаружения проблем со здоровьем военнослужащих должны вылечить за счёт средств областного бюджета, резюмировал Денисов.

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