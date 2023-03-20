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Красноярский омбудсмен: "украинский синдром" будет более массовым, чем "афганский"

1:13
Здоровье

Военнослужащие, участвующие в российской спецоперации, будут сталкиваться с "украинским синдромом". Об этом сообщает prmira.ru со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Красноярском крае Марка Денисова.

Красноярский омбудсмен: "украинский синдром" будет более массовым, чем "афганский"

По словам омбудсмена, у россиян, вернувшихся с линии боевого соприкосновения, может серьёзно ухудшиться состояние здоровья из-за посттравматического стрессового расстройства и полученных ранений. Он считает, что "украинский синдром" вскоре приобретёт более массовый характер, чем "афганский".

Денисов призвал военнослужащих следить за своим здоровьем. Как пояснил уполномоченный по правам человека, их родственники должны обращать внимание на малейшие отклонения.

Если своевременно не начать лечение, военный может пристраститься к спиртным напиткам, попытаться как-то навредить себе или другим, указал омбудсмен.

Он добавил, что для всех российских солдат, вернувшихся домой из зоны проведения СВО, доступна бесплатная диспансеризация. В случае обнаружения проблем со здоровьем военнослужащих должны вылечить за счёт средств областного бюджета, резюмировал Денисов.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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