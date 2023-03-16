Стоматолог: "Нельзя отбеливать зубы, если есть проблемы с эмалью"

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед тем, как отбеливать зубы в домашних условиях, стоит выяснить, нет ли противопоказаний к процедуре. Например, нельзя отбеливать зубы, если есть трещины в эмали, её сколы, негерметичные пломбы, эрозии эмали, флюороз, который проявляется как белые пятна на зубной эмали, а также "тетрациклиновые" зубы, заявляет главный врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.

"Если противопоказаний нет, то желательно изготовить индивидуальные капы по слепкам с зубов. Все наборы для домашнего отбеливания включают в себя термопластичные капы, которые нужно разогреть в горячей воде, а потом приложить к зубам. Бывает, что получившиеся капы не соответствуют зубам, и есть риск, что отбеливающий гель будет попадать под десну или на десну. Если такой гель попадёт на красную кайму десны, то произойдет ожог", - отмечает специально для Pravda.Ru врач.

Эксперт также рекомендует покупать домашнее отбеливание у проверенного поставщика, потому что предложений очень много, и среди них есть подделки. Если попадётся некачественный отбеливающий гель, то зубная эмаль может начать крошиться, ломаться, скалываться. Бывает, что проблемы, возникшие после домашнего отбеливания, приходится решать при помощи, например, установки виниров.

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