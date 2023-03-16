В Новосибирске мужчина добился выплаты 250 тысяч рублей от РЖД из-за болезни

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Бывший сотрудник железнодорожного транспорта отсудил у РЖД 250 тысяч рублей из-за заболевания, которое получил в процессе работы.

Как сообщают "АиФ-Новосибирск", бывший сотрудник железнодорожного транспорта обратился в новосибирскую транспортную прокуратуру с целью проверки соблюдения законодательства РФ об охране труда в АО «Новосибирский стрелочный завод» и ОАО «РЖД».

В ходе проверки ведомство установило, что из-за мужчина получил заболевание в связи с продолжительным воздействием химических веществ на рабочем месте. Это является основанием для материальной компенсации «морального вреда, причинённый в связи с профессиональным заболеванием». Однако соответствующие выплаты произведены не были.

После обращения прокуратуры в суд компании выплатили гражданину компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.