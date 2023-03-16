Бывший сотрудник железнодорожного транспорта отсудил у РЖД 250 тысяч рублей из-за заболевания, которое получил в процессе работы.
Как сообщают "АиФ-Новосибирск", бывший сотрудник железнодорожного транспорта обратился в новосибирскую транспортную прокуратуру с целью проверки соблюдения законодательства РФ об охране труда в АО «Новосибирский стрелочный завод» и ОАО «РЖД».
В ходе проверки ведомство установило, что из-за мужчина получил заболевание в связи с продолжительным воздействием химических веществ на рабочем месте. Это является основанием для материальной компенсации «морального вреда, причинённый в связи с профессиональным заболеванием». Однако соответствующие выплаты произведены не были.
После обращения прокуратуры в суд компании выплатили гражданину компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей.
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