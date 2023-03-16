Стоматолог предостерёг людей с большим количеством пломб от использования электрической щётки

Стоматолог Мурат Насыров объяснил, как выбрать между электрической и обычной зубными щётками. По словам специалиста, всё зависит от особенностей зубов человека.

Эксперт порекомендовал перед покупкой щётки побеседовать с врачом. Вместе с этим Насыров предупредил, что электрическим приспособлением не стоит пользоваться людям с большим числом пломб, протезов, клиновидных дефектов. Не стоит покупать аппарат, если человек страдает от серьёзных болезней дёсен, подчеркнул стоматолог.

Как сообщает Газета.Ru, он добавил, что электрические щётки необходимы людям, у которых слабые кисти рук, есть много налёта на зубах.

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