Стоматолог Кулешова: йогурты, творожки и коктейли ускорят образование кариеса

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В значительной степени здоровье наших зубов зависит от питания. Поэтому крайне важно выбирать продукты, укрепляющие зубы.

Хорошо известно, что самыми полезными компонентами для зубов являются фтор и кальций. Чем больше того и другого содержится в продуктах, тем это лучше для здоровья полости рта. Врач-стоматолог Мария Кулешова рассказала, какие продукты в этой связи нужно обязательно включать в свой рацион.

"Источники фтора — морская рыба (скумбрия, минтай, треска, лосось, камбала), грецкие орехи, хлеб из муки грубого помола и чай, — перечислила эксперт "Кубанским новостям". — А кальцием богаты миндаль, фасоль, соя, кунжут, сухофрукты, зелёные овощи. Для зубов важны и молочные продукты, но только те, что не содержат химических добавок и сахара. Сладкие йогурты, творожки и коктейли пользы не принесут, а лишь ускорят образование кариеса".

Она также отметила, что зубам важно получать другие витамины и минералы, включая железо, витамины B12 и C. Дефицит данных питательных веществ может вызвать истончение слизистой оболочки, спровоцировав появление язвочек в полости рта, воспалительных процессов языка и даже кровоточивость дёсен.

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