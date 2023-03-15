Диетолог Соломеина: в день можно выпивать не более двух стаканов кефира

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кефир традиционно относится к категории очень полезных для здоровья напитков. Но и его следует употреблять в умеренных количествах.

Не стоит злоупотреблять кефиром, какими бы полезными компонентами он не был насыщен. В противном случае, человек может столкнуться с ожирением из-за специфических характеристик этого продукта, включая инсулиновый индекс. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Светлана Соломеина.

"Все дело в инсулиновом индексе, — объяснила она порталу "Челябинск онлайн". — В норме в человеческом организме этот показатель не должен превышать 80, в то время как у кефира он достигает 120, при достаточно низком гликемическом индексе (до 30)".

Гликемический индекс отражает повышение уровня сахара в крови после поглощения того или иного продукта питания, а инсулиновый говорит о выбросе инсулина. Чем больше сахара в крови, тем больше организм вырабатывает инсулина для переработки. При повышенном показателе инсулина организм скапливает жир, и возникает ощущение, что при употреблении низкокалорийных продуктов лишний вес не уходит, а прибавляется.

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