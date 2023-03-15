Известно, что гормоны воздействуют как на здоровье в целом, так и на настроение, сон, аппетит, колебания веса. Именно поэтому любой сбой чреват серьёзными проблемами. Особенно часто гормональный сбой возникает при стрессе. Для нормализации гормонального фона можно использовать естественные средства, например, увеличить потребление полезных жиров, которые присутствуют в авокадо и грецких орехах, а также включать в рацион иммуностимулирующие продукты, такие как рыба, заявляет эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.
Также для нормализации гормонального фона можно принимать гормональные препараты или заняться лечением первичного заболевания, которое спровоцировало нарушения работы эндокринной системы.
Для нормализации гормонального фона при стрессе эксперт рекомендует следующее:
Продукты питания, которые помогают нормализовать гормональный фон:
Чтобы избежать последствий для здоровья при стрессе, необходимо принимать меры по его уменьшению.
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