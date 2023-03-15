Эксперт: "Авокадо и куркума помогут нормализовать гормональный фон"

1:48 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Известно, что гормоны воздействуют как на здоровье в целом, так и на настроение, сон, аппетит, колебания веса. Именно поэтому любой сбой чреват серьёзными проблемами. Особенно часто гормональный сбой возникает при стрессе. Для нормализации гормонального фона можно использовать естественные средства, например, увеличить потребление полезных жиров, которые присутствуют в авокадо и грецких орехах, а также включать в рацион иммуностимулирующие продукты, такие как рыба, заявляет эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Также для нормализации гормонального фона можно принимать гормональные препараты или заняться лечением первичного заболевания, которое спровоцировало нарушения работы эндокринной системы.

Для нормализации гормонального фона при стрессе эксперт рекомендует следующее:

Сократить потребление сахара и всего, на что имеется пищевая аллергия.

Соблюдать принципы правильного питания.

Управлять стрессом.

Использовать натуральные средства, такие как базилик и лаванда.

Обратиться к нутрициологу или врачу для консультации по гормональному дисбалансу.

Продукты питания, которые помогают нормализовать гормональный фон:

Травы и специи, такие как куркума и имбирь.

Крестоцветные овощи, такие как брокколи и цветная капуста.

Полезные жиры, которые присутствуют в авокадо и грецких орехах.

Мясо, моллюски, молоко, сыр, яйца и печень.

Тыква и тыквенные семечки.

Чтобы избежать последствий для здоровья при стрессе, необходимо принимать меры по его уменьшению.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.