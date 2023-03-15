Психиатр Фомин: в разговоре с психически больным не стоит поворачиваться к нему спиной и повышать голос

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

При встрече и общении с психически неуравновешенными людьми следует соблюдать особую осторожность. Тем более весной, когда их состояние может ухудшаться.

Наступает весна, считающаяся периодом обострения некоторых хронических и длительно протекающих психических расстройств. Врач-психиатр Евгений Фомин подчеркнул, что подавляющее большинство людей с психиатрическими диагнозами не представляют опасности для окружающих и сами нуждаются в поддержке. А вот с более агрессивными людьми общаться следует осторожно.

"Излишний эмоциональный накал, активная жестикуляция, изменение тембра голоса человека с диагнозом — тоже повод насторожиться, — рассказал эксперт РИА Новости. — Не стоит идти на конфликт, спорить и отстаивать свою точку зрения, также не надо повышать голос, сильно жестикулировать или поворачиваться к такому человеку спиной. Старайтесь просто прекратить диалог. Агрессивный пациент и без вас окажется либо в полиции, либо на принудительном лечении".

Он подчеркнул, что весной происходит обострение депрессивных и тревожных расстройств. Причём страдающие этими проблемами люди в глаза не бросаются, а, напротив, стремятся сохранять максимальную незаметность для окружающих в тяжёлые периоды. А вот жертвы бредовых идей или галлюцинаций как раз могут быть опасными для окружающих, поскольку часто ведут себя вызывающе и даже буйно.

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