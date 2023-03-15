Диетолог Соломатина рассказала о негативном влиянии маргарина на организм человека

0:53 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о негативном влиянии употребления маргарина на организм человека.

По словам специалиста, употребление маргарина увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Виной всему трансжиры, которые содержатся в данном продукте. Об этом сообщает Москва 24.

Также диетолог обратила внимание на то, что опасность маргарина исходит и от других продуктов, так как его используют в изготовлении недорогой выпечки. В этой связи важно внимательно изучать состав на упаковке.

Маргарин Соломатина рекомендует заменить на сливочное масло, однако и этим продуктом не стоит злоупотреблять. Это может быть «маленький кусочек, который раньше давали в детских садах или санаториях", пояснила врач.

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