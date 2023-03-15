В Новосибирске 11-летняя гимнастка впала в кому из-за неизвестной болезни

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Мама 11-летней гимнастки из Новосибирска рассказала, что в 2018 году её дочь тяжело заболела. У девочки был такой упадок сил, что она даже не могла собраться в школу. Однако температура тела не повышалась.

По результатам кардиограммы школьницу госпитализировали. Врачи пытались поставить диагноз, но так и не смогли понять, какой именно вирус поразил ребёнка. Спустя несколько дней состояние юной гимнастки ухудшилось, и девочка впала в кому.

Затем её мать обратилась за помощью в клинику Мешалкина. По словам врача Ирины Извековой, у девочки была генерализованная вирусная инфекция, к которой присоединилась и бактериальная.

«На этом фоне развился септический шок, что привело к острой недостаточности многих органов... То, что она осталась жива, на грани фантастики», — цитирует слова инфекциониста Сиб.фм.

Врачам удалось вывести ребёнка из тяжелейшего состояния благодаря высоким медицинским технологиям. Сейчас школьница снова занимается гимнастикой, и её жизни ничего не угрожает.

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