Православные христиане соблюдают Великий пост, который закончится 15 апреля, продлившись в целом 48 дней. Так как все эти дни верующие придерживаются строгих рекомендаций по питанию, то нутрициолог Ольга Деккер советует соблюдать определенные правила, чтобы вернуться потом к привычному рациону.
Если вы поститесь уже продолжительное время, начните с малых порций еды, чтобы ваш организм мог постепенно привыкнуть к более обильному питанию.
Увеличивайте количество калорий постепенно: начните с лёгких продуктов, таких как фрукты, овощи и злаки, а затем добавляйте в рацион мясо, рыбу и молочные продукты.
Избегайте жирной и тяжёлой пищи, такой как фастфуд и жареное, по крайней мере, в первые несколько дней после окончания поста.
Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания и помочь вашему организму справиться с новым режимом питания.
Обратите внимание на свои ощущения во время переходного периода. Если вы чувствуете сильный голод, то необходимо добавить более плотную пищу в рацион.
Независимо от того, как вы решаете выйти из христианского поста, помните, что это должно быть постепенным процессом. Если у вас возникнут какие-либо проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу.
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