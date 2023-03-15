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Нутрициолог о том, как грамотно выйти из поста: "Начните с малых порций еды"

1:23
Здоровье

Православные христиане соблюдают Великий пост, который закончится 15 апреля, продлившись в целом 48 дней. Так как все эти дни верующие придерживаются строгих рекомендаций по питанию, то нутрициолог Ольга Деккер советует соблюдать определенные правила, чтобы вернуться потом к привычному рациону.

Нутрициолог о том, как грамотно выйти из поста: "Начните с малых порций еды"
  • Если вы поститесь уже продолжительное время, начните с малых порций еды, чтобы ваш организм мог постепенно привыкнуть к более обильному питанию.
  • Увеличивайте количество калорий постепенно: начните с лёгких продуктов, таких как фрукты, овощи и злаки, а затем добавляйте в рацион мясо, рыбу и молочные продукты.
  • Избегайте жирной и тяжёлой пищи, такой как фастфуд и жареное, по крайней мере, в первые несколько дней после окончания поста.
  • Пейте много воды, чтобы избежать обезвоживания и помочь вашему организму справиться с новым режимом питания.
  • Обратите внимание на свои ощущения во время переходного периода. Если вы чувствуете сильный голод, то необходимо добавить более плотную пищу в рацион.

Независимо от того, как вы решаете выйти из христианского поста, помните, что это должно быть постепенным процессом. Если у вас возникнут какие-либо проблемы со здоровьем, обратитесь к врачу.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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