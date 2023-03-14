Глава Минздрава РК Охлопков перечислил болезни, с которыми чаще остальных сталкиваются люди, рожденные в 80-е

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава Минздрава Республики Карелии Михаил Охлопков рассказал, чем чаще всего болеют люди, рожденные в 80-е.

По словам специалиста, люди, которые родились в интервале 1984-1985 гг., обращаются за медицинской помощью на 55 процентов чаще других. Кроме того, у данной категории людей отмечается склонность к тревогам, депрессиям и другим формам расстройства поведения. У 43 процентов пациентов наблюдается синдром дефицита внимания, а у 35 процентов диагностирован аутизм. Об этом сообщает karelinform.ru.

Охлопков также отмечает, что люди, рождённые в период с 1984 года по начало нулевых, на 106 процентов чаще обращаются в больницу с сахарным диабетом.

Такая статистика может быть связана с не со слабым здоровьем данной категории граждан, подчеркивает специалист, а с тем, что медицинская помощь стала доступнее на сегодняшний день.

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