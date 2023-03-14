Глава ВОЗ: Пандемия COVID-19 может завершиться в этом году

Нанёсшая опустошительный урон миру коронавирусная пандемия может завершиться уже в этом году. Такое мнение высказали в ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения полагает, что пандемия COVID-19 может закончиться уже в этом году. Она была объявлена ВОЗ в марте 2020 года, а с тех пор минуло уже более трёх лет. За этот период коронавирусом переболела большая часть человечества, миллиарды людей получили вакцины.

"Я уверен, что в какой-то момент в этом году мы сможем сказать, что COVID-19 закончился как чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение, и как пандемия", — цитируют слова гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса РИА "Новости".

Глава ВОЗ также считает, что человечество должно извлечь уроки из пандемии. К примеру, необходимо более интенсивно развивать институты общественного здравоохранения, которые не справились с ситуацией даже в такой богатой стране, как США. Также следует налаживать и более тесное сотрудничество между странами.

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