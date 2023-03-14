Оториноларинголог Шамиль Гаджиибрагимов отметил, что при первых симптомах возникновения отита необходимо обратиться к врачу. Самолечение может привести к снижению слуха, потере ориентации в пространстве, а также спровоцирует заложенность и шум в ушах, предупредил специалист.
Гаджиибрагимов назвал орган слуха тонким и чётко настроенным инструментом, который сложно поддаётся лечению в случае запущенной болезни.
"Часто встречающейся проблемой являются грибковые отиты. Они возникают у людей, использующих для самостоятельного промывания ушей многоразовые приспособления, например, спринцовки, а также, у посещающих бассейны, бани", — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".
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