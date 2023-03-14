Врач-оториноларинголог: самолечение отитов может привести к потере слуха

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Оториноларинголог Шамиль Гаджиибрагимов отметил, что при первых симптомах возникновения отита необходимо обратиться к врачу. Самолечение может привести к снижению слуха, потере ориентации в пространстве, а также спровоцирует заложенность и шум в ушах, предупредил специалист.

Гаджиибрагимов назвал орган слуха тонким и чётко настроенным инструментом, который сложно поддаётся лечению в случае запущенной болезни.

"Часто встречающейся проблемой являются грибковые отиты. Они возникают у людей, использующих для самостоятельного промывания ушей многоразовые приспособления, например, спринцовки, а также, у посещающих бассейны, бани", — отметил эксперт в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.