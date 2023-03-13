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Сексолог об искусстве флирта: "Дайте мужчине сделать следующий ход"

1:22
Здоровье

Флирт с понравившимся тебе молодым человеком не только поднимает самооценку, но иногда и ведёт к чему-то большему. Но только при условии, что ты умеешь это делать. Сексолог Тамара Мальцева поделилась с читателями Pravda.Ru главными правилами, которые помогут освоить искусство флирта.

Сексолог об искусстве флирта: "Дайте мужчине сделать следующий ход"
  • Долой важность!

Если в своей голове ты уже примерила его фамилию, представила, как будут выглядеть ваши дети, и отметила золотой юбилей — " цепкость" твоего взгляда может испугать. Ты играешь, твоя задача — дать мужчине сделать следующий ход, а не подарить обручальное кольцо.⠀

  • Флиртуй со всеми.

Оттачивай навыки. Дай КАЖДОМУ мужчине, который с тобой как-то пересечётся, частичку внимания и тепла. Перестань "шарахаться" от тех, кто кажется недостаточно хорошим для тебя. В твоей власти создать хорошее настроение у каждого, и тогда у тебя будет очередь из мужчин. Продумай вежливый отказ для тех, кто захочет продолжения, но будет не в твоём вкусе.

  • Люби себя и восхищайся собой!

Если ты считаешь себя "не красавицей", то вряд ли решишься проявить внимание к кому-то, кто тебе нравится.
Научись принимать себя, и тогда вопрос "а достойна ли я такого мужчины" просто не возникнет.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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