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Вирусолог Волчков заявил, что коронавирусная инфекция будет приходить раз в несколько лет

0:58
Здоровье

Вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков рассказал о распространении коронавирусной инфекции.

Вирусолог Волчков заявил, что коронавирусная инфекция будет приходить раз в несколько лет

По словам специалиста, коронавирусная инфекция в будущем будет давать всего один пик заболеваемости в год. Это значит, что вирус, став сезонным, будет меньше тревожить людей. Более того, по прогнозу вирусолога, инфекция со временем будет давать волны не каждый код. Об этом сообщает URA.RU

"Ковид сейчас будет затухать потихоньку. Он сейчас будет из двухпиковой фазы, когда у нас едет весной и осенью пики, постепенно трансформируется в однопиковую. Он будет приходить только по осени. Потом сдвинется в мигающую фазу, когда не каждый год он будет к нам приходить", — пояснил Павел Волчков.

Также эксперт добавил, что следующая волна коронавирусной инфекции в России пройдёт значительно спокойнее, чем предыдущая.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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