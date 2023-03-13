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Врач Павлова: для защиты от офисного ожирения меняйте положение тела раз в 20-30 минут

1:34
Здоровье

Малоподвижный образ жизни в офисе может стать причиной лишнего веса и ожирения. Врач-эндокринолог рассказала, как с этим бороться.

Врач Павлова: для защиты от офисного ожирения меняйте положение тела раз в 20-30 минут

Миллионы россиян проводят целые дни в офисе, сидя в креслах перед компьютером. Всё это увеличивает риск развития лишнего веса и ожирения, которое смертельно опасно для нашего здоровья. Если мы тратим более восьми часов в день на просиживание за рабочим столом и не разминаемся при этом, то вероятность появления избыточной массы тела вырастает на 10%,. Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, каким образом можно бороться с данным явлением прямо на рабочем месте.

"Размяться в течение дня могут помочь и самые простые хитрости, — поведала эксперт "Комсомольской правде". — К примеру, можно использовать в офисе лестницу вместо лифта. Главное помнить, что устанавливать рекорды не стоит, тело само даст вам понять, сколько раз за один подход будет уместно сделать, а постепенно вам на пользу станет работать "эффект тренированности". Тело привыкнет к физическим нагрузкам, что положительно скажется на общем обмене веществ и стабилизирует настроение, повысит стрессоустойчивость".

Также очень полезным может быть рабочий стол с регулируемой высотой. Какое-то время человек может сидеть за этим столом, а потом стоять. Это перераспределяет нагрузку на мышцы и кости, активизирует кровообращение даже помогает сжигать калории.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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