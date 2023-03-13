"Стопкоронавирус.рф" больше не будет публиковать число вакцинированных россиян

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Официальный ресурс "Стопкоронавирус.рф" решил остановить подсчёт вакцинированных россиян. У многих граждан России имеются антитела к коронавирусу без всяких прививок.

Официальный портал "Стопкоронавирус.рф", освещающий борьбу с распространением коронавирусной инфекции в России, больше не будет публиковать данные о количестве вакцинированных россиян. С их помощью вёлся подсчёт так называемого коллективного иммунитета против COVID-19. Это решение принято в связи с тем, что значительное количество россиян, которые не проходили через прививки, всё равно имеют антитела к этому вирусу.

А если в крови имеется антитела, значит этого человека можно включить в категорию имеющих коллективный иммунитет. Следовательно, бесполезно оценивать распространение иммунитета только на основании тех, кто вакцинировался, как пишет Telegram-канал "Медицинская Россия".

Отметим, что раньше данные по поводу коллективного иммунитета власти использовали для организации различных ограничительных мер в российских регионах. Сейчас такой статистики не требуется, поскольку практически вся Россия за редким исключением уже переболела коронавирусом, а многие люди неоднократно. Так что коллективный иммунитет в обществе сложился. Особо "помог" в этом высокозаразный штамм Омикрон.

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