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Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"

2:03
Здоровье

Вы никогда не задумывались, почему к вечеру остаётесь без сил? Что у нас забирает энергию — рассказала читателям Pravda.Ru координатор центра йоги "Анахата" Елена Копейкина.

Эксперт Копейкина: "Чтобы не остаться без сил, важно помнить о балансе "брать — давать"
  • Когда нарушаем закон баланса и сохранения энергии.

То есть вы отдаёте и отдаёте, делая что-то для других, забывая о себе. Если вы не получаете адекватный взаимообмен, то в скором времени почувствуете истощение, упадок сил, иногда потерю интереса и радости жизни. Внутри вас включается механизм самоотдачи. Часто за этим может стоять искупление прошлого, обесценивание себя, желание заслужить внимание и любовь, обрести смысл в жизни. Здесь надо каждому разбираться с собой.

"Важно помнить о балансе "брать — давать" и уметь восполнять энергию, и часто это нелинейно, но если вы почувствовали, что много вкладывались во что-то или в кого-то, потом обязательно вложитесь в себя", — отмечает эксперт.

  • Мы теряем энергию, когда движемся не туда, против потока.

"Когда внутренний голос говорит одно, а мы упрямо идём к намеченной цели. И уже ноги не идут, спина отваливается, а мы всё продолжаем упорствовать. Когда долгое время мы живём не своей жизнью, не слышим душу, хроническая усталость и депрессия становятся нашими постоянными спутниками", — отмечает эксперт.

  • Мы теряем энергию в стрессе. Когда испытываем сильный страх, горе, вину, обиду. Жизненная сила просто утекает из нас.
  • Когда не экологично проживаем эмоции, а именно давим их в себе, не разрешаем, не признаёмся, что испытываем гнев, отчаяние, и тогда все эти деструктивные энергии разрушают именно нас.

Не следует попусту тратить свою энергию. Лучше направить активность на то, что сейчас очень важно и целесообразно, сосредотачиваться на более качественных впечатлениях.

 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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