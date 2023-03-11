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Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"

1:43
Здоровье

Рыбий жир (Омега-3) - одна из самых известных и популярных добавок. Омега-3 - незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в широком спектре биохимических путей и процессов: от модуляции экспрессии генов и развития мозга до удержания мышечной массы в старости и предотвращения смерти от инсультов и инфарктов. Но не все добавки Омега-3 одинаковые, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, эксперт акселератора Etion Маргарита Moon.

Нутрициолог: "Не все добавки Омега-3 одинаковые"

Омега-3 бывает трёх видов:  

  • альфа-линоленовая кислота (ALA) растительного происхождения;
  • эйкозапентаеновая кислота (EPA);
  • докозагексаеновая кислота (DHA) морского происхождения.  

Очень важен источник и методы хранения, никто не хочет с добавкой получить порцию окисленных липидов и  дозу тяжёлых металлов. Также от способа производства зависит, насколько Омега-3 будет усваиваться в организме.

Есть три основных формы:   

  • Этиловый эфир. Это продукт молекулярной дистилляции. Эту форму необходимо принимать с пищей с высоким содержанием жиров, чтобы стимулировать активность ферментов.  
  • Триглицериды.   
  • Фосфолипидная форма считается наиболее биодоступной. Тем не менее фосфолипидные составы часто имеют низкие концентрации или менее экономичные дозировки, что потенциально сводит на нет некоторую их повышенную биодоступность. Диетическое потребление икры лосося является уникальным высококонцентрированным источником этой особой формы Омега-3. 

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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