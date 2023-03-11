Рыбий жир (Омега-3) - одна из самых известных и популярных добавок. Омега-3 - незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые участвуют в широком спектре биохимических путей и процессов: от модуляции экспрессии генов и развития мозга до удержания мышечной массы в старости и предотвращения смерти от инсультов и инфарктов. Но не все добавки Омега-3 одинаковые, рассказывает читателям Pravda.Ru нутрициолог, эксперт акселератора Etion Маргарита Moon.
Омега-3 бывает трёх видов:
Очень важен источник и методы хранения, никто не хочет с добавкой получить порцию окисленных липидов и дозу тяжёлых металлов. Также от способа производства зависит, насколько Омега-3 будет усваиваться в организме.
Есть три основных формы:
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинский боевик снял на видео бой с российскими военными в районе населённого пункта Кременная.