Нутрициолог Оксана Ковылкина рассказала, почему свинина уступает курице и рыбе

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Оксана Ковылкина объяснила, почему жирные виды мяса лучше исключить из ежедневного рациона.

Специалист подчеркнула, что суточное количество жиров в рационе человека не должно превышать 30%. В противном случае повышается риск развития заболеваний сердца и ожирения.

Поэтому нутрициолог советует заменить свинину, говядину и баранину на курицу, индейку или рыбу.

"При употреблении рыбы организм также насыщается полезными омега-3 жирными кислотами. Они входят в состав жирной рыбы: лосося, сельди, скумбрии", — цитирует специалиста РИАМО.

Ковылкина также отметила, что в рацион можно включить и рыбные консервы. Однако при их выборе стоит особое внимание обратить на состав. В нём должна быть только рыба, специи и вода. Лучше выбирать консервы в собственном соку, а не в масле.

Кроме того, нутрициолог посоветовала не жарить пищу. Продукты лучше запекать, тушить или варить. Данные способы приготовления помогут снизить количество жиров и сохранить больше полезных веществ.

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