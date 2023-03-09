Врач Якушев назвал изжогу одним из симптомов рака

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Андрей Якушев рассказал, симптомом каких заболеваний может быть изжога.

По словам специалиста, наличие изжоги может говорить как о функциональном заболевании ЖКТ, так и о более серьёзных диагнозах. В частности, речь идёт о желчекаменной болезни, проблемах с соединительной тканью и сердцем. Об этом сообщает Газета. Ru.

Чаще всего изжога — симптом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Если игнорировать изжогу и не лечить её, то может развиться онкология пищевода, подчеркивает врач.

Если изжога сопровождается болью за грудиной, то это может указывать на "патологии сердца или быть дополнительным симптомом желчнокаменной болезни", пояснил Якушев. Кроме того, изжога может появляться в связи с наличием изменений в пищеводе и желудке, например, при язвенной болезни или функциональной диспепсии. Именно поэтому важно обращать внимание на такие симптомы, как изжога, и своевременно лечить её.

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