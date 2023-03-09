Главный нефролог Москвы Котенко: если есть отёки — значит, почки не справляются

1:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Почки помогают организму выводить токсины, и нарушения в их работе очень опасны. Но даже при развитии патологий эти органы долго пытаются справиться своими силами.

Почки в нашем организме можно назвать очень терпеливым органом, первые симптомы почечной недостаточности появляются только при снижении их функции на 70%. Об этом рассказал главный внештатный нефролог департамент здравоохранения Москвы Олег Котенко. Он также озвучил некоторые характерные признаки проблем с почками.

"Если есть отёки — значит, почки не справляются с выведением натрия, он остаётся в организме, а так как высокая концентрация этого вещества опасна для организма, организм разбавляет его за счёт задержки воды, — цитирует эксперта e1.ru. — Излишний раствор натрия с водой откладывается в тканях, во внутренних полостях, поэтому появляются отёки, одышка. Вследствие отёков повышается артериальное давление, потому что увеличивается объём циркулирующей крови, сердцу становится тяжело. Это первые симптомы".

К другим симптомам нефролог отнёс усталость, тошноту и отсутствие аппетита. При их появлении необходимо исключить патологию почек и сдать общий анализ мочи, а также биохимический анализ крови на креатинин и мочевину. Если по результатам этих анализов с почками всё окажется в порядке, следует искать другую причину, а если нет, надо браться за лечение почек.

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