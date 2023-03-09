Сомнолог Мелехин: просто физически невозможно задохнуться во время сна

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже теоретически человек не может задохнуться во сне, поскольку организм не позволит это сделать. И бояться подобного не следует.

У многих людей порой появляется пугающий их вопрос — можно ли задохнуться во сне? Ведь когда мы спим, то себя не контролируем и можем не заметить развивающиеся проблемы с дыханием. А что если воздух перестанет поступать через нос, или что-то произойдёт со ртом? Врач-сомнолог Алексей Мелехин рассказал, что даже теоретически задохнуться во сне невозможно.

"Наша нервная и мышечная системы устроены так, что реагируют на угрожающие для жизни состояния — травмы, сбои в работе органов, — рассказал он "Аргументам и фактам". — И у них есть свои механизмы, с помощью которых они предупреждают человека об опасности. Например, у нас есть носовое и ротовое дыхание. И если в одном из них начинаются проблемы, то организм, используя свои компенсаторные возможности, переключится на другой путь доставки воздуха в легкие. Если же оба будут недоступны, тело даст толчок и разбудит. Поэтому просто физически невозможно задохнуться во время сна".

Однако если у человека есть какие-то патологии, которые нарушают дыхание во сне вроде аллергии с отёком гортани, апноэ и тому подобного, то необходимо с ними своевременно бороться. Сердечно-сосудистые болезни тоже могут спровоцировать нарушения дыхания, однако проблемы с сердцем проявляются гораздо раньше того времени, когда человек испытает какие-либо трудности с дыханием во сне.

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