Диетолог предостерегла имеющих проблемы с работой ЖКТ людей от употребления сыра

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому не стоит есть сыр. По словам специалиста, у некоторых людей при употреблении этого продукта может заболеть голова.

"Кто имеет повышенный холестерин, гипертонию, заболевания сердечно-сосудистой системы, ярко выраженный атеросклероз, тем нужно есть меньше сыра из-за большого количества насыщенных жиров и соли", — подчеркнула эксперт.

Как сообщает Москва 24, вместе с этим собеседница издания посоветовала не употреблять этот продукт людям, которые страдают от проблем с желудочно-кишечным трактом и подагры. Состояние может ухудшиться, предупредила врач.

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