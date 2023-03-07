Врач-дерматолог развеяла миф о пользе массажа в борьбе с морщинами: "Только ботокс"

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Косметический массаж поможет справиться с глубокими провисаниями и вернёт тонус кожи, но избавиться от морщин можно исключительно с помощью ботокса, пояснила Pravda.Ru врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Массаж бесполезен в борьбе как с мелкими, так и с глубокими морщинами, добавила она.

"Если мы говорим про углубления в области корругатора, это такие глубокие морщины, образующиеся на переносице, когда человек хмурит брови, там только ботокс, больше ничего", — заверила специалист.

Она пояснила, что делать инъекции можно уже с восемнадцатилетнего возраста, но прибегать к такому способу борьбы с морщинами стоит только тем, кто отличается сильно выраженной мимикой.

"Можно уже с 18-19 лет небольшие дозы, чтобы мышцы привыкали к определённому положению. Когда ботокс "отпустит", у вас уже не будет желания хмурить брови, например", — резюмировала Егорова.

Ранее косметолог перечислила несколько способов борьбы с отёками в домашних условиях.

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