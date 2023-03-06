Невролог предостерёг от проживания на высоких этажах из-за низкой плотности воздуха

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Невролог Игорь Орлов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал слова терапевта Юлии Коваленко, согласно которым проживание на высоких и низких этажах может оказаться опасным для здоровья.

"В крупных городах этажность влияет на организм человека. Не рекомендуется брать совсем низкие этажи, потому что атмосфера загрязнённая, смог оседает. Лучше жить в квартире, которая находится выше третьего этажа. В случае с Москвой идеальным вариантом являются седьмой, восьмой и девятый этажи", — сказал врач.

Вместе с этим он предупредил, что на этажах выше пятнадцатого у воздуха пониженная плотность. Он способен навредить людям с лёгочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, паническими атаками и неврозами, отметил специалист.

"Многое зависит от качества дома. В новых зданиях всё хорошо вентилируется и просушивается. В старых домах могут быть грызуны и грибки", — заключил собеседник издания.

Ранее Коваленко сообщила, что психологическое и соматическое здоровье людей зависит от этажа, на котором они живут.

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