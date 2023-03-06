Доктор Мясников: препараты от гипертонии могут вызывать сильную усталость

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

У хронической и постоянной усталости бывают разные причины. Важно лишь одно — этот симптом не стоит игнорировать.

Сильная усталость, возникающая без видимых причин, в реальности, может быть симптомом самых разных болезней и расстройств. 40 процентов всех пациентов, обращающихся к врачам, указывают усталость в качестве если не первого, то уж точно второго симптома, как рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

"Это может быть проявлением системной красной волчанки, — предположил врач в эфире программы "О самом главном". — Также сильная (можно назвать её экстремальной) усталость может быть признаком боррелиоза — заболевания, передающегося через укус клеща. Болезнь коварная: укусили еще летом, а проявления могут быть только сейчас. Усталость сопровождает и разные инфекции — она становится ярким проявлением после перенесённого заболевания — гриппа, ковида и других".

Среди других причин, которые могут вызывать усталость, Мясников назвал приём лекарств от гипертонии вроде бета-блокаторов, антидепрессантов, противосудорожных и гормональных препаратов, а также обыкновенную депрессию. В любом случае необходимо разбираться у врача в причинах усталости, чтобы решить эту проблему, которая серьёзно снижает общее качество жизни.

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