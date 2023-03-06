Туристы в Таиланде стали заражаться экзотическим вирусом Зика

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Первые два случая заражения вирусом Зика среди туристов, прибывших из Таиланда, зарегистрированы в Венгрии. Этот экзотический вирус особенно опасен для будущих родителей.

Национальный центр общественного здравоохранения Будапешта сообщил о двух случаях завезённого вируса Зика среди граждан, прибывших из Таиланда. У обоих туристов лёгкие симптомы. Сам по себе этот вирус не представляет смертельный угрозы, но он особенно опасен для будущих родителей.

Известна способность вируса Зика провоцировать микроцефалию или уменьшение размера черепа у малышей. Как правило, этот вирус провоцирует лёгкие простудные симптомы, он распространяется через укусы комаров. У 75% заражённых вирус протекает вовсе без всяких симптомов.

Первые его вспышки были зафиксированы несколько лет назад в Бразилии. Вызываемая им лихорадка обычно переносится легко. Однако известна способность вируса Зика передаваться половым путём и от беременной к плоду. Микроцефалия или врождённое уменьшение размера мозга и черепа приводит к умственной отсталости ребёнка

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.