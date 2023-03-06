Нутрициолог Денисова: мёд — "пустой" продукт, почти полностью представляющий углевод

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Не стоит считать мёд продуктом диетическим и помогающим похудеть. Польза от его употребления будет небольшой.

Основу мёда, производимого пчёлами из растительного нектара, составляют сахар и вода. Его калорийность 350 ккал на 100 граммов, и сам по себе этот продукт — чистый углевод. Об этом заявила нутрициолог Алёна Денисова. Она пояснила, что в состав мёда входят фруктоза, глюкоза и некоторый объём сахарозы.

"Высокое потребление этих сахаров увеличивает риск различных заболеваний, включая неалкогольную жировую болезнь печени, сахарный диабет второго типа и заболевания сердечно-сосудистой системы, — рассказала Денисова изданию "Спорт-Экспресс". — Мёд можно назвать "пустым" продуктом, почти полностью представляющим углевод. При умеренном употреблении мёда вы не получите заметных преимуществ для здоровья. А если включать в свой рацион большое количество мёда, то вред от такого объёма сладкого окажется сильнее полезных свойств".

Вместе с тем она подчёркивает, что мёд полезен, так как он помогает есть меньше сахара, снижает уровень холестерина, сокращает интенсивность воспалительных процессов, является ещё и быстрым источником энергии. А вот если у вас есть аллергия на этот продукт, вы страдаете от повышенного уровня сахара в крови или лишнего веса, то мёд вам точно не показан.

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