Стоматолог Балакирева: зубы мудрости двигают "соседей" и вызывают кариес

Неправильно растущие зубы мудрости двигают "соседей" и провоцируют развитие кариеса, предупредила стоматолог-ортодонт Мария Балакирева.

Как сообщает Москва 24 со ссылкой на специалиста, очень часто "восьмёрки" режутся зигзагообразно, создавая проблемы для других зубов, расположенных на одном ряду с ними.

Если человек вовремя не обратится к врачу, его ровные зубы вскоре будут напоминать "забор", указала эксперт. Она порекомендовала удалять проблемные "восьмёрки" во избежание осложнений.

"Прорезавшийся под наклоном зуб мудрости может привести к кариесу соседней "семёрки", — добавила Балакирева.

Стоматолог пояснила, что такое заболевание невозможно вылечить, поэтому "семёрку" придётся удалить.

По словам специалиста, зубы мудрости в большинстве случаев никак не влияют на жевательные функции. Если пациент чувствует дискомфорт из-за "восьмёрок", следует как можно скорее их вырвать, считает эксперт.

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