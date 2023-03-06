Пульмонолог Евгений Попов: восстановление лёгких после отказа от сигарет зависит от стажа курения

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Лёгкие человека можно спасти в случае непродолжительного стажа курения.

Врач-пульмонолог Евгений Попов подчеркнул, что лёгкие действительно могут очиститься после полного отказа от вредной привычки. Однако это реально только для тех людей, кто принял решение бросить курить на ранних стадиях своей зависимости.

"Чем дольше человек курит, тем меньше шансов у лёгких восстановиться. В очистке бронхов и лёгких принимает участие бронхиально-реснитчатый эпителий. При длительном курении количество реснитчатых клеток уменьшается. Они заменяются на слизь, в которой могут задерживаться и размножаться бактерии", — отметил врач в беседе с изданием "Аргументы и Факты".

Попов отметил, что в момент отказа от вредной привычки человек начинает страдать от приступов влажного кашля. Это нормальный процесс, так как отделяемая мокрота — это и есть та самая "вредная" слизь. Процесс очищения, по его словам, в среднем занимает шесть месяцев.

Но качественное восстановление лёгких реально только в том случае, если не произошли необратимые изменения в тканях органов дыхания. Поэтому бросать курить следует как можно раньше.

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