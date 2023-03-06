Исследование показало, что тихие инсульты приводят к сосудистой деменции

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёные из Сингапура доказали связь между сосудистой деменцией и так называемыми тихими инсультами. В большинстве случаев пациенты даже не знают о том, что их перенесли.

Предварительные итоги продолжавшегося пять лет исследования показали, что проявляющаяся замедленностью мыслительных процессов и проблемами с планированием сосудистая преддеменция может быть связана с так называемыми тихими или бессимптомными инсультами. Из 631 участника исследования у 344 имелись легкие когнитивные нарушения или преддеменция. А из них 93% прошли через бессимптомные или тихие инсульты, связанные с последствиями таких хронических состояний, как гипертония или диабет.

В большинстве случаев обнаружить тихий инсульт помогает только магнитно-резонансная томография. Она выявляет белые пятна в мозге, которые указывают на повреждения в результате нарушений мозгового кровообращения. Полученные данные говорят о необходимости более эффективного управления этими патологиями для того, чтобы противостоять деменции, как сообщает The Straits Times.

Сосудистая деменция является одной из разновидностей старческого слабоумия — такой же неизлечимой, как и другие её формы. Не существует методов, позволяющих даже затормозить развитие деменции. Вот почему так важно знать о причинах, которые увеличивают риск её развития, как подчеркивают ученые из Исследовательского центра деменции в Сингапуре.

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