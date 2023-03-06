Эндокринолог Кудинова: полностью вылечить диабет невозможно, лечиться надо годами

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Количество россиян с диабетом неуклонно увеличивается. Это связано с популярностью западной диеты и низкой физической подвижностью.

Основными причинами диабета второго типа являются лишний вес и низкая физическая активность. Если диабет первого типа — это наследственное заболевание, то второй тип вызывается неправильным образом жизни. Довольно часто с диабетом сталкиваются люди пожилые, и им особенно внимательно нужно следить за уровнем сахара в крови, как полагает врач-эндокринолог Светлана Кудинова.

"Основной задачей лечения сахарного диабета является поддержание уровня сахара в крови в пределах нормы, — рассказала она "Вечерней Москве". — Полностью вылечить болезнь, к сожалению, невозможно. Люди, страдающие этим недугом, обречены пожизненно принимать лекарства для того, чтобы поддерживать качество жизни. Самое главное — нужно строго соблюдать диету и контролировать уровень сахара. Полезны умеренные физические нагрузки".

Она подчёркивает, что лечить диабет придётся очень долго, болезнь способна длиться годами. Поэтому крайне важно в нужный момент обратиться за консультацией эндокринолога, который выявит разновидность проявившейся болезни, определит её рисунок и назначит необходимое лечение, а также сможет его контролировать.

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