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Диетолог Королёва рассказала о пользе куриных яиц для пожилых людей

1:03
Здоровье

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе употребления яиц в пожилом возрасте.

Диетолог Королёва рассказала о пользе куриных яиц для пожилых людей

По словам диетолога, куриные яйца помогают пожилым людям в ряде аспектов. В частности, они поддерживают мышечную массу, когнитивные функции и иммунитет. Об этом сообщает Москва 24.

Такими эффектами продукт обладает за счёт содержания белка, который поддерживает все биохимические процессы в организме, в том числе процессы регенерации, отмечает эксперт.

Кроме того, в курином желтке содержатся такие витамины и микроэлементы, как витамин А, D и Е, которые полезны для работы мозга.

Однако диетолог обратила внимание на то, что пожилым людям не следует съедать более двух яиц в день. Также важно иметь в виду, что в отдельных случаях может быть индивидуальная непереносимость продукта. Для этого следует проконсультироваться со специалистом.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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