Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе употребления яиц в пожилом возрасте.
По словам диетолога, куриные яйца помогают пожилым людям в ряде аспектов. В частности, они поддерживают мышечную массу, когнитивные функции и иммунитет. Об этом сообщает Москва 24.
Такими эффектами продукт обладает за счёт содержания белка, который поддерживает все биохимические процессы в организме, в том числе процессы регенерации, отмечает эксперт.
Кроме того, в курином желтке содержатся такие витамины и микроэлементы, как витамин А, D и Е, которые полезны для работы мозга.
Однако диетолог обратила внимание на то, что пожилым людям не следует съедать более двух яиц в день. Также важно иметь в виду, что в отдельных случаях может быть индивидуальная непереносимость продукта. Для этого следует проконсультироваться со специалистом.
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