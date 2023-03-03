Диетолог Королёва рассказала о пользе куриных яиц для пожилых людей

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе употребления яиц в пожилом возрасте.

По словам диетолога, куриные яйца помогают пожилым людям в ряде аспектов. В частности, они поддерживают мышечную массу, когнитивные функции и иммунитет. Об этом сообщает Москва 24.

Такими эффектами продукт обладает за счёт содержания белка, который поддерживает все биохимические процессы в организме, в том числе процессы регенерации, отмечает эксперт.

Кроме того, в курином желтке содержатся такие витамины и микроэлементы, как витамин А, D и Е, которые полезны для работы мозга.

Однако диетолог обратила внимание на то, что пожилым людям не следует съедать более двух яиц в день. Также важно иметь в виду, что в отдельных случаях может быть индивидуальная непереносимость продукта. Для этого следует проконсультироваться со специалистом.

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