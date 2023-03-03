Врач Румянцева: даже при температуре тела 38С и выше короткая прогулка не повредит

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Даже если температура вашего тела выше 38С, это не повод отказываться от выхода на улицу. Главное — внимательно следить за собственным самочувствием.

Нормальный в России считается температура тела в 36,6С, а на Западе — вплоть до 37С. И если ваш градусник показывает 37С, то совсем необязательно он сообщает о болезни и о необходимости соблюдать постельный режим. Такое мнение высказала врач-терапевт Валерия Румянцева.

"Температура может повыситься до 37С и чуть выше даже у здорового человека, причиной тому может быть стресс или переутомление, даже занятия спортом, — цитирует врача Интернет-издание "Подмосковье сегодня". — Это значит, что ваш организм борется с воспалением из-за вируса или бактерии. Но даже в этом случае короткая прогулка не повредит. Разумеется, если у вас есть силы, заставлять себя не надо".

Она полагает, что при повышенной температуре человек всё равно может совершать небольшие прогулки. Например, выгуливать собаку во дворе. Но отправляться на какие-то длительные встречи с друзьями или пользоваться общественным транспортом не рекомендуется, и лучше дождаться полного выздоровления. Естественно, что соблюдать домашний режим необходимо людям, подозревающим у себя коронавирус.

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