Терапевт Коваленко: самыми благоприятными для здоровья являются этажи с третьего по седьмой

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Большое значение для здоровья имеет этаж, на котором расположена квартира. Лучше, если она находится с третьего по седьмой этажи.

Психическое и соматическое здоровье человека может зависеть от этажа его квартиры. К примеру, первый и второй этажи не слишком полезны, так как они находятся на близком расстоянии от подвала, где могут образовываться грибок и плесень. Также на этом этаже в квартиру чаще проникают выхлопные газы от автомобилей, пыль и испарения с асфальта. Всё это увеличивает риск болезней лёгких, ослабляет иммунитет. Об этом рассказала врач -терапевт Юлия Коваленко.

"Верхние же этажи — седьмой этаж и выше — представляют опасность главным образом из-за промышленного смога, выхлопов предприятий и электромагнитных излучений, — поведала терапевт изданию Газета.Ru. — Экстремально высокие этажи — двадцать пятый и выше — могут навредить человеку спецификой системы кондиционирования, а именно сухостью воздуха и его измененным составом. Кроме того, опасно жить на экстремально высоких этажах из-за высокого уровня вибраций — низкочастотных инфразвуковых колебаний, перепадов атмосферного давления и нагрузок при скоростном подъёме в лифте".

Если у человека есть возможность выбора, то эксперт рекомендует остановиться на квартирах, расположенных с третьего по седьмой этажи. Они являются наиболее благоприятными для здоровья.

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