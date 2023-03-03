Терапевт Доржиев: запивать таблетки рекомендуется только водой и ничем другим

1:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Выписанные врачом таблетки важно не только принимать вовремя, но и правильно их запивать. В противном случае их эффективность может измениться как в большую, так и в меньшую сторону.

Огромное значение имеет не только время приёма выписанных таблеток, но и то, чем мы их запиваем. К примеру, во фруктовых соках много кислоты, которая способна негативно воздействовать на препараты из группы антацидных, содержащих фруктовые кислоты. А если запивать соками жаропонижающие средства, то их эффективность, напротив, может вырасти. Известно, что запивание гормональных контрацептивов грейпфрутовым соком резко снижает их действие. Нельзя использовать этот сок и с лекарствами от сердца, как подчеркнул врач-терапевт магаданской поликлиники №2 Зандан Доржиев.

"В чае содержится танин, который образует с некоторыми действующими веществами лекарств нерастворимые соединение, что снижает их эффект и увеличивает нагрузку на печень, — рассказал эксперт Pravda.Ru. — Нельзя использовать кофе для запивания успокоительных, ведь тогда они изменяют свойства на противоположные и оказывают возбуждающее воздействие. При запивании лекарств киселём также падает эффективность, а молоко не рекомендуется для запивки препаратов против язвы".

Естественно, что никакие лекарства нельзя не только запивать алкоголем, но и просто сочетать со спиртными напитками, поскольку они резко усиливают или ослабляют действие ряда препаратов, а также способствуют образованию токсических соединений в организме. Особенно опасно сочетать алкоголь с болеутоляющими. Для того чтобы не мучиться с выбором, терапевт Доржиев рекомендует запивать лекарства обыкновенной водой. Это самый идеальный и безопасный вариант.

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