Кардиолог Фролова: ухудшение памяти, нарушения речи и головокружения — признаки атеросклероза артерий

1:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Далеко не всегда люди знают о том, что у них повышенный уровень холестерина. Для защиты от сердечно-сосудистых болезней надо обращать внимание на определённые симптомы.

При неправильном питании, малоподвижном образе жизни и неудачной генетике у нас вырастают показатели так называемого "плохого" холестерина или липопротеидов низкой плотности. Холестериновые бляшки постепенно закупоривают артерии, нарушая просвет и препятствуя току крови. Всё это намного увеличивает опасность сердечно-сосудистых патологий, включая атеросклероз, который грозит инфарктами и инсультами. Вот почему важно обращать внимание на некоторые характерные симптомы, как рекомендует врач кардиолог Ольга Фролова.

"Ухудшение памяти, мышления, нарушение речи и мимики, а также головокружения могут быть признаками атеросклероза сонных артерий, который невозможно обнаружить на ранних стадиях, — рассказала эксперт изданию "Секрет фирмы". — Онемение, хромота, боль, проходящая в состоянии покоя, возникают, когда бляшки затрагивают сосуды в ногах и ухудшается ток крови. Среди других признаков ксантелазмы — подкожные жировые образования, преимущественно на веках и вблизи сухожилий. Чаще всего признаки высокого холестерина замечают, когда его уровень достигает пяти".

Она подчёркивает, что до 40 лет людям, не имеющим плохой наследственности, можно не беспокоиться о холестерине, хотя для исключения генетических причин можно сдать анализы. А вот после 40 проверяться надо ежегодно. Кроме того, важно следить за весом и давлением, оказаться от вредных привычек и пищи с большим количеством соли и животных жиров.

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