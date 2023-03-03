Токсиколог Кутушов: сухой подорожник снизит холестерин, избавит от запора и диареи

1:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Имеющий огромное значение для здоровья баланс желудочно-кишечной системы можно восстановить даже в домашних условиях. И в этом помогут некоторые пищевые добавки.

Существуют малоизвестные пищевые добавки, которые способствуют восстановлению микробиоты и оздоровлению всей желудочно-кишечной системы. К примеру, яблочный пектин вызывает рост и пролиферацию (размножение) "хороших" бактерий, он нормализует стул, сокращая опасность сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

"Сухой подорожник избавляет от запора, диареи, снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, покрывает суточную потребность организма в клетчатке, — поведал он "Кубанским новостям". — Но, у многих, наоборот, "крепит", а не способствует регулярному стулу, так как это очень грубая клетчатка. Руккола поддерживает хорошее состояние кожи, уменьшает пигментные пятна и улучшает пищеварение, через усиление работы желчного пузыря. Способствует укреплению иммунитета и повышению уровня гемоглобина в крови".

Он также рекомендует употреблять лецитин, который формирует барьер против опасных бактерий, одновременно способствуя укреплению слизистой при язвенном колите, болезни Крона или синдроме раздражённого кишечника. Лецитин обеспечивает защиту от последствий стресса и компонентов некоторых лекарств, он удерживает холестерин в растворённом состоянии, способствует производству желчи в организме, очищает печень и нормализует сокращения желчного пузыря.

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