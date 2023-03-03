Гастроэнтеролог Вялов: узнаём гастрит по болевому варианту или по тяжести и переполненности

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К сожалению, гастрит является одной из самых распространённых желудочно-кишечных патологий в России. Важно диагностировать эту болезнь, пока она ещё не очень запущена.

Так называемый классический гастрит почти не вызывает тяжёлых, неприятных симптомов, провоцируя лишь лёгкий дискомфорт во время приёма пищи. Также он может сопровождаться изжогой и тяжестью в животе, которую многие люди игнорируют, списывая на неправильные блюда в рационе. А делать этого не следует, как полагает врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

"Основных симптомов у гастрита нет, — рассказал он NEWS.ru — При классическом гастрите есть воспаление желудка, и разрушается слизистая оболочка. Если воспаление уже привело к нарушению работы желудка, в таком случае появляются тяжесть, переполненность и раннее чувство насыщения. Кажется, что съел немного, а как будто слона проглотил. Или, наоборот, появляется бездонная бочка: ешь, ешь, а насыщения всё нет. Или появляется жжение вверху живота".

Сам гастрит, в первую очередь, корректируется правильным питанием. Очень важно, чтобы он не прогрессировал дальше и не вызвал, к примеру язву. При адекватном рационе человек не будет испытывать дискомфортных ощущений, да и сама диета может оказаться очень полезной во многих других аспектах здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.