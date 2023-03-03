Диетолог Дюваль: рекомендую съедать три-четыре финика в сутки в первой половине дня

Финики давно уже перестали быть экзотическим продуктом для россиян. В день можно съедать не более трех-четырёх плодов для укрепления здоровья.

Замечательной альтернативой свежим сезонным фруктам являются финики, однако они достаточно калорийны. Так на 100 граммов приходится целых 300 килокалорий, но одновременно и множество ценнейших пищевых волокон, которые полезны для работы кишечника. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Анжелика Дюваль.

"Финики нужно мыть перед тем, как есть, потому что липкий слой, который естественным образом может во время сушки вырабатываться, является подходящим местом для развития бактерий, — цитирует эксперта Life. — Есть финики лучше либо отдельно от всего, либо вместе с фруктами и овощами, чтобы они могли нормально перевариться, не залёживаться ни в каких отделах ЖКТ и не провоцировать метеоризм. Я рекомендую съедать три-четыре финика в сутки, лучше в первой половине дня. Если есть их перед сном, сахара будут перевариваться всю ночь и нагружать ЖКТ".

Она подчёркивает, что в финиках достаточное количество кремния, который стимулируют синтез необходимого для молодости кожи и красоты белка коллагена. Также здесь имеется хром, благотворно влияющий на уровень сахара в крови, и стабилизирующий качество сна триптофан. А к недостаткам этих плодов можно отнести повышенное содержание сахара, из-за чего финики нужно употреблять умеренно.

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