Врач Лизурчик: в Оренбуржье пары с диагнозом «бесплодие» имеют право на бесплатную процедуру ЭКО

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующий отделением охраны репродуктивного здоровья Областного перинатального центра при ООКБ №2 Людмила Лизурчик рассказала оренбуржцам, кто имеет право на бесплатное ЭКО.

Специалист отмечает, что бесплатная процедура ЭКО назначается только парам с диагнозом "бесплодие" в рамках лечения. В частности, женщина имеет право до 5 раз в год пройти соответствующую процедуру, а также криоперенос за счёт средств ОМС, включая консультации и обследования. Об этом сообщает 56orb.ru.

Лизурчик добавила, что при помощи процедуры ЭКО в Оренбуржье смогли стать родителями 322 семьи.

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